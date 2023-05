Buona la prima per i Lions, domani di nuovo in campo per gara 2

Comincia nel modo migliore per i Lions Bisceglie la serie di spareggio per l’accesso in Serie B Élite contro la Virtus Arechi Salerno. Al PalaDolmen i nerazzurri approcciano ottimamente il match, soffrono il rientro degli ospiti ma alla fine la spuntano per 69-65.

L’avvio di partita è completamente favorevole ai ragazzi di coach Luciano Nunzi che trascinati da Chiti, autore di otto punti nel solo primo quarto, prendono subito il controllo delle operazioni. La formazione di casa, infatti, tocca anche il +14 (27-13) nel corso del secondo quarto contenendo anche il timido tentativo di reazione dei campani e allungando fino al 44-28 con il quale le due squadre vanno all’intervallo lungo. Bisceglie sembra aver pienamente in mano la gara a dispetto delle scarse percentuali nel tiro da fuori (Dri e compagni alla fine della serata chiuderanno con appena il 14% da tre punti), ma Salerno approfitta della scarsa vena realizzativa dei nerazzurri per riaprire la partita in virtù di un parziale di 2-12 che i Lions tamponano con il canestro di Ingrosso del 53-40, preludio ad un ultimo quarto scoppiettante. Al rientro sul parquet per gli ultimi dieci minuti di gioco, infatti, gli ospiti piazzano un clamoroso parziale di 0-11 che conduce le due squadre a giocarsi la vittoria in volata. Dron sembra chiudere i giochi trovando il guizzo del +7 sul 64-57 ma, ancora una volta, i Lions si inceppano consentendo a Salerno prima di rientrare e, successivamente, con il canestro di Moffa di compiere il clamoroso sorpasso sul 64-65. Nel concitato finale, il pubblico di casa spinge i biscegliesi che si riorganizzano e non sbagliano più nulla trovando il controsorpasso grazie al glaciale 2/2 dalla lunetta di Dri e, a dieci secondi dalla sirena finale, con il canestro di Chiti a certificare l’1-0 in favore dei nerazzurri.

Si apre così nella migliore maniera possibile, con una vittoria sofferta, questa tirata serie di spareggio per i Lions che vivrà il suo secondo atto sempre al PalaDolmen domani sera con palla a due prevista alle ore 20. L’obiettivo primario per i ragazzi di coach Nunzi è ricaricare il più possibile le batterie per arrivare nelle migliori condizioni ad una gara 2 che si preannuncia altrettanto avvincente e combattuta. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)