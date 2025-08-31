Buona la prima di Eccellenza per il Bisceglie: cinque reti al Foggia Incedit

Il Bisceglie Calcio comincia con il piede giusto all’esordio stagionale nel campionato di Eccellenza Pugliese. I ragazzi allenati da mister Di Meo si rendono protagonisti di una prestazione esaltante dinnanzi al folto pubblico del Gustavo Ventura con un netto 5-0 contro la compagine del Foggia Incedit, che certifica l’assoluto valore dell’organico nerazzurro.

Gran partenza per il Bisceglie nel debutto casalingo con un largo successo maturato a seguito di una prova eccellente in fase realizzativa, impreziosita dalle reti dei nuovi arrivati. Primo tiro in porta per gli ospiti da punizione, con l’estremo difensore nerazzurro Baietti che respinge la conclusione di capitan Siclari. Chance da gol anche per i nerazzurri con un’ottima iniziativa di Lavopa che imbecca Lopez, ma il suo colpo di testa si spegne a lato. Dopo una serie di occasioni che non hanno impensierito gli avversari, il Bisceglie sblocca meritatamente il match al 35′ con il tap-in di Lopez su assist di Sene. Nella ripresa il canovaccio non cambia ed i padroni di casa al 61′ trovano il raddoppio con Martino, che sfrutta lestamente un grave errore del portiere avversario in disimpegno. Al 79′ gli stellati dilagano grazie all’apporto servito dai subentrati con la rete di testa realizzata da Castro, innescato da Ciurlo dopo un’ottima progressione di Traore. A cinque minuti dal novantesimo Amoroso si procura un calcio di rigore e firma la sua prima gioia in maglia stellata con la trasformazione vincente dal dischetto. In pieno recupero c’è tempo anche per la marcatura di Massari, che timbra il cartellino nel finale e chiude il festival del gol biscegliese. Il gruppo guidato da Di Meo sale a quota 2 punti, per via della penalizzazione di 1 punto inflitta lo scorso anno e si prepara ad affrontare il Polimnia nel prossimo turno infrasettimanale in programma giovedì 4 settembre.

