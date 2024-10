Buona la prima casalinga per i Lions Bisceglie, Termoli ko al PalaPoli / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie hanno piegato Termoli ieri sera nel match del PalaPoli di Molfetta, mostrandosi implacabili nei momenti decisivi. I ragazzi di coach Fabio Saputo, malgrado le lune storte nel tiro dalla lunga distanza (1/10 a metà gara) e dalla lunetta (poco oltre il 50%), si sono prodotti nello slancio necessario per avere la meglio in un finale intenso.

Sfida non semplice per Dip e compagni, al cospetto della compagine molisana guidata dall’ex Marinelli, pur priva del convalescente Tersillo. Le medie realizzative piuttosto elevate dal perimetro (7/16 all’intervallo, bene in particolare Cherubini) hanno sospinto gli ospiti, capaci più volte di replicare agli strattoni biscegliesi. È accaduto nella prima frazione (dal 12-8 al 14-6) e nella fase centrale del secondo quarto, quando il 7-0 costruito dai Lions per rimettere la testa davanti (28-26) è stato rintuzzato con due triple consecutive. Nuovo strappo di Trentini e soci (34-32) frenato da due canestri pesanti termolesi.

Tendenza all’equilibrio ribadita al rientro dalla pausa in un continuo saliscendi dalle redini dello score, con le panchine tenute a gestire i falli sul groppone di alcuni protagonisti e le energie fisiche, anche in prospettiva degli impegni ravvicinati. Sorpasso Bisceglie sul 64-62 grazie a Di Camillo dall’arco dei 6.75, in un’alternanza incessante al comando. Il gran lavoro compiuto anche sotto le plance, talvolta non premiato da qualche errore di troppo dalla lunetta, alla lunga ha portato frutti e dopo l’1/2 di Okiljevic (70-69) il giovane Matera, classe 2004, ha controfirmato un 2/2. Il canestro di El Agbani da quasi otto metri ha spostato non poco l’inerzia della contesa (73-71 a 1’40” dal termine) e il successivo attacco senza esito di Termoli ha preceduto i due liberi mandati a bersaglio da Rodriguez (per lui anche 6 assist). Nwokoye ha ridotto le distanze ma a Raupys (molto limitato dalla difesa nerazzurra, specie in avvicinamento a canestro) non è rimasta altra scelta che ricorrere al fallo sistematico: El Agbani ha fissato il risultato sul 77-73 fra gli applausi dei sostenitori dei Lions, che restano a punteggio pieno dopo due giornate. Mercoledì trasferta a Benevento: palla a due alle ore 18. (Foto: Cristina Pellegrini)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lions Bisceglie-Termoli 77-73

Lions Bisceglie: Rodriguez 17 (7/8, 0/6), El Agbani 16 (3/5, 2/5), Dancetovic 5 (1/1, 1/2), Trentini 3 (1/2, 0/2), Dip 8 (4/8), Okiljevic 16 (5/8, 1/3), Di Camillo 9 (0/1, 3/4), Cavalieri 2 (1/2, 0/1), Colombo 1 (0/2 da tre), Camporeale. N.e.: La Macchia, Del Rosso. All.: Saputo.

Termoli: Caresta 2 (1/1, 0/4), Cherubini 14 (1/4, 3/5), Grimaldi 7 (2/2, 1/3), Raupys 14 (1/8, 3/4), Nwokoye 15 (7/15, 0/2), Matera 14 (3/8 da tre), Canistro 2 (1/1, 0/1). N.e.: Manes-Gravina, Pitardi, Buonanno. All.: Marinelli.

Arbitri: Procacci di Corato, Serse di Brindisi.

Parziali: 17-19; 38-40; 51-55.

Note: uscito per cinque falli Canistro. Tiri da due: Bisceglie 22/35, Termoli 14/32. Tiri da tre: Bisceglie 7/25, Termoli 11/28. Tiri liberi: Bisceglie 12/22, Termoli 12/16. Rimbalzi: Bisceglie 36, Termoli 34. Assist: Bisceglie 14, Termoli 8.