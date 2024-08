Buon test per il Bisceglie Calcio contro l’Oraziana Venosa

Ottime indicazioni per il Bisceglie Calcio a poco più di una settimana dall’avvio del campionato di Eccellenza in programma il prossimo 25 agosto con la sfida in trasferta sul campo del Manduria.

Nel pomeriggio odierno, allo stadio comunale di Trinitapoli, i nerazzurri hanno affrontato in amichevole l’Oraziana Venosa, compagine che affronterà il prossimo torneo lucano di Eccellenza, imponendosi con un rotondo 6-0. Al di là del risultato, però, lo staff tecnico biscegliese ha potuto apprezzare i margini di miglioramento della squadra nell’ultima settimana di lavoro cogliendo ottimi spunti sul livello di affiatamento del gruppo in vista dell’esordio in campionato. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)