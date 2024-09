Buon test per i Lions Bisceglie contro Sant’Antimo

Terzo test di avvicinamento al campionato per i Lions Bisceglie ieri protagonisti sul parquet di Sant’Antimo.

I segnali continuano ad essere confortanti in prospettiva dell’esordio nel campionato di Serie B2 del 28 settembre. I nerazzurri sono in crescita e lo hanno dimostrato reggendo l’urto e i ritmi degli avversari per più di metà gara, nei minuti conclusivi della sfida, spazio anche al giovane biscegliese Guido Di Lollo Capurso.

Oggi pomeriggio il gruppo si ritroverà per il lavoro, mentre venerdì è previsto un allenamento che precederà la partecipazione al quadrangolare “Vito Pinto” di Mola, fra sabato e domenica. I Lions incontreranno l’Adria Bari per la prima semifinale (ore 17:30) e a seguire (19:15) andrà in scena il match Mola-Virtus Matera. Le finali il giorno seguente, negli stessi orari.