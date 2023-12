Brusco K.O. per i Lions Bisceglie contro Lumezzane / CLASSIFICA

Brusco K.O. per i Lions Bisceglie, che perdono 62-81 davanti al proprio pubblico, dovendosi arrendere così a Lumezzane, che spazza il tabù trasferta.

Eppure la serata dei ragazzi di coach Fabbri era iniziata nel migliore dei modi; con un brillante primo quarto, chiuso per 20-18, in cui i nerazzurri hanno anche toccato il +7. Gli ospiti però sono usciti sul lungo periodo, prendendo le misure ai padroni di casa, e andando a riposo in doppia cifra di vantaggio, sul 32-42.

Da lì in poi si è andato concretizzando un brusco K.O. per i Lions Bisceglie, con gli ospiti che hanno toccato addirittura il +22, coi nerazzurri incapaci di reagire; raccogliendo l’undicesima sconfitta in Serie B Nazionale Old Wild West.

A fine partita coach Fabbri si è scusato con il pubblico, che ora si aspetta un’inversione di rotta dopo una stagione fin qui deludente, ma che tutto l’ambiente crede di poter risollevare; a partire già dal prossimo match, a cui vi prenderà finalmente parte Suppi, il neo acquisto, oggi assente per motivi burocratici legati al tesseramento.

LIONS BISCEGLIE-LUMEZZANE 62-81

Lions Bisceglie: Chessari 18, Chiti 22, Tourè 6, Cepic 2, Dip 9, Maralossou 3, Saladini 2, Ragusa, Turin, Guadagno. N.e.: Lanotte. All.: Fabbri.

Lumezzane: Minoli 6, Niemi 6, Vecerina 21, Maresca 5, Spizzichini 4, Mastrangelo 18, Di Meco 14, Deminicis 4, Ndzie 3, Arrighini. All.: Saputo.Arbitri: Fiore di Pompei (Napoli) e Lilli di Ladispoli (Roma).

Parziali: 20-18, 32-42, 47-59.

Note: usciti per cinque falli Cepic e Chiti.

Tiri da due: Bisceglie 13/34, Lumezzane 16/43.

Tiri da tre: Bisceglie 7/21, Lumezzane 12/23.

Liberi: Bisceglie 15/17, Lumezzane 13/22.

Rimbalzi: Bisceglie 37, Lumezzane 42.

Assist: Bisceglie 15, Lumezzane 14.