Brindisi espugna il domicilio dei Lions al secondo stop consecutivo / CLASSIFICA

Secondo stop consecutivo per i Lions Bisceglie che, nel match valevole per la settima giornata del girone G di Serie B Interregionale, cedono tra le mura amiche alla capolista Dinamo Brindisi per 59-72 pagando a caro prezzo una fase di appannamento nel secondo quarto di gara.

Grande equilibrio in avvio di partita con le due squadre abili in fase realizzativa e decise a rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie. Manifesto di ciò è il 19-19 con il quale si conclude il primo quarto. Sono i secondi dieci minuti di gioco ad indirizzare e decidere l’incontro, infatti, Brindisi accresce ulteriormente la propria capacità di andare a segno riuscendo a mettere referto ben 28 punti nel solo secondo quarto. Gli ospiti, prima dell’intervallo, mostrano una grande efficienza da parte di tutto il collettivo venendo trascinati, in particolare, dalla coppia Jovanovic – Stonkus, top player della sfida rispettivamente con 20 e 18 punti realizzati, mentre, dall’altro lato, Bisceglie fatica a siglare canestri e a metà gara il tabellone segna il +15 (32-47) in favore della capolista.

I padroni di casa hanno il grande merito di non disunirsi e, al rientro dagli spogliatoi, tentano di ricucire il gap approfittando anche di un piccolo appannamento dei rivali. Bisceglie riesce a rosicchiare qualche lunghezza ma Brindisi compensa alcuni limiti in attacco con una buona fase difensiva che non permette ai Lions di avvicinarsi troppo e, così, alla vigilia dell’ultimo segmento di gara il punteggio vede gli ospiti avanti di 12 punti sul 47-59. Nell’ultimo quarto, Brindisi continua a mantenere il controllo della partita favorita anche dal fatto che alcune decisioni arbitrali privano i Lions sia di Okiljevic, uscito per cinque falli, sia di Marcelo Dip, espulso per doppio fallo antisportivo a circa centoventi secondi dalla sirena finale. Il distacco, infatti, rimane pressoché invariato fino al termine e il 59-72 finale sancisce l’imbattibilità esterna degli ospiti, che restano in vetta al campionato assieme ad Avellino, e al contempo il secondo stop di fila per i ragazzi di coach Saputo.

In virtù della sconfitta odierna i biscegliesi restano fermi a quota 8 punti in classifica. Il prossimo appuntamento per i Lions sarà il delicato derby contro la Virtus Molfetta in programma domenica 10 novembre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

LIONS BISCEGLIE-DINAMO BRINDISI 59-72

LIONS BISCEGLIE: Rodriguez 16, El Agbani 2, Dancetovic 8, Trentini, Dip 6, Colombo 13, Di Camillo 8, Okiljevic 6, Cavalieri, Camporeale. N.e.: Lamacchia, Del Rosso. All.: Saputo.

DINAMO BRINDISI: Calò 9, Jovanovic 20, Stonkus 18, Di Ianni 10, Pulli 7, Greco 3, Urbonas 3, Beltadze 2, Datuowei. N.e.: Montanile, De Luca, Delvecchio. All.: Cristofaro.

ARBITRI: Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli), Perretti di Napoli.

PARZIALI: 19-19, 32-47, 47-59.

Note: uscito per cinque falli Okiljevic. Espulso Dip al 38’ per doppio fallo antisportivo. Tiri da due: Bisceglie 17/44, Dinamo Brindisi 14/24. Tiri da tre: Bisceglie 6/27, Dinamo Brindisi 10/26. Tiri liberi: Bisceglie 7/11, Dinamo Brindisi 14/26. Rimbalzi: Bisceglie 32, Dinamo Brindisi 45. Assist: Bisceglie 5, Dinamo Brindisi 9.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B INTERREGIONALE