Braccio di ferro: medaglie per i biscegliesi Ferrucci e Santini al Campionato Sud Italia

David Felipe Santini (bronzo)

Ottimi risultati per gli atleti biscegliesi al Campionato Sud Italia di Braccio di Ferro, andato in scena sabato 10 maggio a Ottaviano, in provincia di Napoli. La competizione ha visto la partecipazione dei migliori armwrestler del Mezzogiorno, rappresentando un banco di prova importante in vista dei prossimi impegni nazionali.

Tra i protagonisti, Cosimo Ferrucci (in foto slider) ha conquistato un brillante terzo posto nella categoria MASTER +100 kg braccio sinistro, confermandosi tra i migliori specialisti della disciplina a livello regionale. Determinazione e tecnica hanno premiato l’atleta biscegliese, già noto nel circuito per le sue precedenti prestazioni.

Soddisfazione anche per il giovanissimo David Felipe Santini, appena 17enne, che al suo esordio assoluto in gara ha ottenuto il terzo posto nella categoria Junior 70 kg braccio destro. Un risultato promettente che apre le porte a un futuro sportivo ricco di prospettive per il giovane talento.

Le ottime prestazioni dei due atleti rappresentano un segnale incoraggiante in vista del Campionato Italiano di Braccio di Ferro, in programma il 14 e 15 giugno a Venezia, dove entrambi proveranno a confermare e superare quanto fatto in Campania, portando in alto i colori di Bisceglie.