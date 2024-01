Braccio di ferro, il Club Ferrucci porta a casa tre medaglie dalla Winter Cup 2024

Si chiude con un positivissimo bottino di tre medaglie la spedizione degli atleti del Club Ferrucci alla Winter Cup 2024 di braccio di ferro disputata lo scorso 20 gennaio nel palasport di Artegnate (Bergamo).

Per la compagine biscegliese a scendere per primo in pedana è stato Simone Soldani (categoria 75 kg) che ha portato a casa un ottimo secondo posto nella specialità braccio sinistro.

Bronzo invece per Nicola Lorusso che si è cimentato nella categoria Esordienti 100 kg sempre nella specialità braccio sinistro.

A chiudere il trittico di medaglie ecco l’argento conquistato da Cosimo Ferrucci nella categoria Esordienti 105 kg specialità con il braccio destro.

Risultati che assumono ancora più valore in casa Club Ferrucci considerando che gli atleti biscegliesi hanno cominciato a prepararsi nella specialità braccio di ferro da appena due mesi.