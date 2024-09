Promozione: Don Uva e Virtus vanno a caccia della seconda vittoria stagionale

Il Don Uva e la Virtus Bisceglie si approcciano alla terza giornata del girone A del campionato di Promozione con l’obiettivo comune di vincere la seconda partita in campionato e risalire la classifica.

Il Don Uva è partito bene, con 4 punti collezionati nelle prime due giornate, frutto di una vittoria 1-0 in casa alla prima con il Bitritto Norba e di un pareggio a reti bianche a domicilio del San Marco; che rendono la difesa biancogialla l’unica ancora inviolata nel girone A. L’ottimo di campionato andrà confermato nel match casalingo contro il Capurso, che ha gli stessi punti del Don Uva e lo precede in classifica; sarà importante quindi cercare di proseguire la striscia di risultati utili contro un avversario attrezzato.

La Virtus, invece, è ferma a quota tre punti, avendo perso per 0-3 in casa contro Santeramo nell’ultimo turno, dopo aver vinto al debutto a domicilio del San Severo. Adesso i biancazzurri fanno visita al Soccer Trani, con un solo punto in classifica, e reduce da una sconfitta interna per 0-2 proprio contro il sopracitato San Severo; e che quindi rappresenta un occasione per la Virtus per allungare in classifica.

FOTO CRISTINA PELLEGRINI – FACEBOOK VIRTUS BISCEGLIE