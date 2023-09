Borgorosso Molfetta-Bisceglie, vietata la trasferta ai tifosi ospiti

Su ordinanza della Questura di Bari, la trasferta per i sostenitori neroazzurrostellati, relativamente alla gara tra Borgorosso Molfetta-Bisceglie Calcio di domenica prossima, 1 ottobre, valida per la quarta d’andata del campionato di Eccellenza pugliese, è stata vietata per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica. A riferirlo attraverso una nota è lo stesso club presieduto da Vincenzo Racanati.

La vendita dei tagliandi sarà riservata ai soli residenti nel Comune di Molfetta. A beneficio degli sportivi biscegliesi, su cordiale concessione della società ospitante, la telecronaca diretta dell’incontro sarà trasmessa sulla pagina Facebook A.S. Bisceglie Calcio 1913 a partire dalle 10:55.