Borgorosso Bisceglie, stasera l’esordio nel Torneo amichevole Senior

Parte questa sera, 8 febbraio, il 1° Torneo amichevole Senior, a livello amatoriale, a cui prende arte il Borgorosso Bisceglie.

La compagine biscegliese, presieduta da Raffaele Spadavecchia, è formata da amici con l’unica vera passione rappresentata dal calcio. Alla guida del team composto da ben 24 elementi c’è Giuseppe Belgiovine, mentre la fascia da capitano è stata affidata a Gigi Di Tullio. Torneo formato da cinque squadre: Borgorosso Bisceglie, Molfetta Calcio, Bitetto, Molfetta Giovanile e Academy Bari.

Si parte stasera contro il Molfetta Calcio con calcio d’inizio previsto per le ore 21 al campo Capirro, domicilio della gare interne del Borgorosso Bisceglie in questo torneo. Ultimo impegno previsto per il 3 giugno in casa contro il Bitetto. Spazio poi alla seconda fase.