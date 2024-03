Borgorosso Bisceglie, il bilancio delle compagini Over 25 e Senior amatori

E’ un Borgorosso Bisceglie iperattivo quello che negli ultimi due mesi ha distribuito le proprie energie tra i campi di calcio e il sociale, in particolare come novità attraverso la creazione di una seconda squadra, infatti, oltre alla compagine Over 25 partecipante con altri dodici team al Campionato provinciale CSEN di Bari, c’è la Senior amatori partecipante a un mini-torneo a cinque squadre che terminerà nel mese di giugno. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Borgorosso nel frattempo, nel suo primo anno di vita, ha sempre sostenuto le iniziative di ConTeSto.LAB, organizzazione che lavora quotidianamente per aiutare le famiglie di giovani e adulti con autismo e neurodiversità.

Nell’ambito sportivo la squadra Over 25, guidata dall’allenatore-giocatore Umberto Di Liddo, ha mostrato grandi segnali di crescita, nonostante diverse sconfitte, in particolare con la creazione di un gruppo coeso in grado di mettere in difficoltà squadre molto più forti, cadendo poi però contro quelle alla sua portata. Dopo l’immeritata sconfitta di gennaio a Loseto per 2-1 contro la YesWeWork, il Borgorosso Over 25, che gioca le gare casalinghe sul campo di Capirro, a Trani, falcidiato dagli infortuni, ha perso nella 12a giornata per 1-4 contro la Virtus Eleven di Conversano, con il maliano Saba che, all’esordio, è uscito dal campo dopo appena 12’ per un infortunio al ginocchio. Nel posticipo serale della 13a giornata, sul campo di Polignano a Mare, invece c’è stata una delle migliori prestazioni stagionali, infatti, il Borgorosso ha perso 3-2 contro il quotato Polimnia, con reti di Umberto Di Liddo e Pepé Dell’Olio, con una fatale disattenzione difensiva che è costata la sconfitta soltanto nel finale.

In avvio di girone di ritorno, la sconfitta interna contro i baresi della LDP Longobarda è stata cancellata dal Giudice Sportivo per l’impiego di un giocatore barese già schierato nel campionato regionale di Eccellenza, ma nel retour match casalingo contro il Polimnia, sul campo bagnato dalla pioggia, è arrivato un pesante e inaspettato 0-4. L’altra grande prestazione stagionale è arrivata il 2 marzo sul rinnovato campo Sante Diomede di San Paolo dove i padroni di casa del CEDIP si sono imposti per 2-1 trovando la rete decisiva soltanto a due minuti dalla fine dopo il pareggio di Leo “Rooney” La Notte. Il fatto che i baresi lottino per il primato la dice tutta sulla qualità della prestazione degli uomini di Di Liddo. Il rammarico più grande però per capitan Bartolo Rana e compagni è arrivato con il pareggio interno per 1-1 contro il fanalino di coda degli Amici nel Pallone di Polignano. Dopo il vantaggio del solito La Notte, il pareggio è arrivato solo su autogol nel quarto minuto di recupero. La partita del 17 marzo sul campo dell’Acquafredda è stata invece posticipata in aprile mentre contro i baresi del Vanny Pesola, terzi in classifica, la sconfitta interna di sabato scorso per 2-4 (in gol Ventura e Di Terlizzi) poteva finire sicuramente con un risultato migliore vista l’ottima prestazione dei galletti.

Sul fronte Senior Amatori, la squadra guidata da Giuseppe Belgiovine ha vinto tutte e tre le partite in cui è scesa in campo. Giovedì 8 febbraio, sul campo Capirro Sport Village di Trani, in concomitanza con l’anniversario della fondazione dell’ASD Borgorosso Bisceglie, la squadra capitanata da Gigi Di Tullio ha superato la squadra senior del Molfetta Calcio per 4-1 con la tripletta di Enzo Landriscina e la rete di Davide Lavolpicella. Nella serata di lunedì 19 febbraio, sotto i riflettori del campo Comunale di Adelfia, contro i padroni di casa dell’Academy Bari i biancorossi biscegliesi si sono imposti per 3-1 con un altro gol di Landriscina, il raddoppio di Ivano Valente e la terza rete di “Milla” Ricchiuti. Nella terza partita di inizio marzo, stavolta sul campo del Di Liddo di Bisceglie, contro il Molfetta Giovanile, i galletti si sono imposti per 4-2 grazie ai gol di Davide Lavolpicella, autore di una doppietta, Ivano Valente e Domenico L’Erario su rigore.