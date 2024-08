Bomber Pesenti rinforza l’attacco del Bisceglie Calcio

Un centravanti d’esperienza, con importanti trascorsi in Serie C e D, oltre a diverse partite giocate in B, per rinforzare l’attacco nerazzurro stellato: il Bisceglie Calcio dà il benvenuto a Massimiliano Pesenti, che ha raggiunto oggi l’accordo con il club.

Nato a Treviglio, nella Bassa Bergamasca, il 13 aprile 1987, Pesenti ha completato la trafila delle giovanili nell’Albinoleffe, con prestazioni convincenti a livello di Campionato Primavera (7 gol in 8 partite nella prima parte della stagione 2006/07) e anche un paio di presenze in Serie B con i seriani, prima di passare in prestito al Prato, in C2, nel gennaio 2007. L’anno successivo, sempre in C2, ha vestito la maglia della Canavese, andando in doppia cifra alla voce gol (10 in 26 presenze), prima di salire di categoria nell’estate del 2008 e andare alla Lumezzane, realizzando in due stagioni in C1 8 gol in 35 partite, più altri 2 in 3 gare nella Coppa Italia 2009/10 (in cui i rossoblù raggiunsero gli ottavi dopo aver battuto, fra le altre, anche l’Atalanta).

Tornato all’Albinoleffe nel luglio 2010, Pesenti ha vestito la maglia bluceleste fino a giugno 2016, collezionando in totale altre 84 presenze e 23 reti fra Serie B e Serie C (contando anche le gare in Coppa Italia e quelle di playoff e playout), con altre due parentesi in prestito ancora al Prato e alla Reggiana, in entrambi i casi in C. La sua carriera è proseguita ancora in terza serie alla Pro Piacenza 2016/17 (34 presenze e 15 gol fra campionato e Coppa Italia di categoria), mentre l’anno dopo si è diviso fra Pontedera nella prima parte di stagione (21 presenze, 11 gol complessivi) e Piacenza Calcio nella seconda, restando in biancorosso anche nella prima parte della stagione 2018/19, per un totale di 37 presenze e 11 gol.

Da gennaio 2019 il nerazzurro è entrato nel suo cuore, qualche anno prima di quello del Bisceglie: si tratta dei colori sociali del Pisa, con cui Pesenti, anche grazie a 5 gol in 23 partite fra campionato e playoff, si è aggiudicato la postseason della terza serie, conquistando la promozione in B. Raggiunto l’obiettivo ha poi accettato altre sfide importanti in Serie C, prima al Padova, poi all’Arezzo e successivamente alla Pro Patria. Nelle due stagioni precedenti a quella che sta per iniziare ha fatto esperienza in Serie D, prima al Sant’Angelo e poi all’Atletico Castegnato, dove ha segnato 8 gol nel 2023/24.