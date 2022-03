Blitz esterno di Sportilia Volley Bisceglie sul campo della Dannunziana Pescara

Vittoria fondamentale in ottica salvezza, quella di Sportilia Bisceglie al Palasport “Quaranta” di Pescara. Le biscegliesi si impongono per 1-3 sull’ostica Dannunziana, match di Serie B2.

Il blitz in terra abruzzese consente alle biscegliesi di consolidare la settima piazza e di balzare a +6 sulla terzultima, a quattro gare dal termine della regular season (tre delle quali da disputare al PalaDolmen). La Dannunziana parte meglio e guinda il punteggio per buona parte del set. Nuzzi modifica in corso d’opera alcune interpreti così Bisceglie si produce in un grande recupero: in ritardo 21-15, infatti, le pugliesi assestano un break di 1-10 che decide a loro favore la frazione. Assai combattuta la successiva: sul 20 pari, le pescaresi allungano in modo perentorio (25-21) ripristinando l’equilibrio. Sportilia non si disunisce e nel terzo set, dopo un inizio punto a punto, accelera con determinazione facendo perno su un’eccellente difesa e si porta fino al 14-21, preludio al disinvolto 17-25 che le consegna il nuovo vantaggio nel computo dei parziali. Anche la quarta frazione registra il buon approccio delle biancazzurre, poi riacciuffate sul 7-7: è il momento dello strattone decisivo di Lo Basso (la centrale molfettese classe 2003 è risultata tra le migliori in campo) e compagne, abili a collezionare cinque punti di fila e quindi ad ampliare ulteriormente la forbice fino al massimo vantaggio (11-19), replicato in occasione del definitivo 17-25 allo scoccare della seconda ora di gioco.

Sabato prossimo Sportilia sarà impegnata nell’atteso derby del PalaDolmen con l’Adriatica Trani (inizio ore 19), compagine che precede di 5 lunghezze il team del presidente Angelo Grammatica.