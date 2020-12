Blitz esterno della Diaz a Campobasso

L’ultimo impegno del 2020 della Diaz coincide con la prima vittoria stagionale, giunta nel pomeriggio al cospetto dello Chaminade, match valido per l’undicesima giornata di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Seppur in formazione rimaneggiata mister Di Chiano arriva in quel di Campobasso con il chiaro intento di portare a casa i tre punti contro un avversario che nelle ultime settimane ha perso alcune pedine. Ci pensa Angelo Cassanelli a bloccare il risultato dopo cinque minuti. L’ala pivot biscegliese, spalle alla porta, si gira e fulmina l’estremo avversario con un diagonale. I biscegliesi centrano un palo con Sasso, l’intenzione è quella di mettere al sicuro il risultato, ma nel finale lo Chaminade impatta nuovamente il match. Gli uomini di Di Chiano reagiscono, Elia coglie il palo poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa la musica cambia, Diaz in pressione alta e molisani in difficoltà. Serve qualche minuto per aggiustare la mira dopo almeno tre occasioni ghiotte non andate a buon fine. Un tiro potente di Sasso consente ai pugliesi di rimettere la freccia del sorpasso, poi una tripletta del bomber Simone Elia chiude la contesa per il 5-1 finale in favore della Diaz.

Per il sodalizio presieduto da Giuseppe Cortellino una boccata d’ossigeno necessaria in vista della pausa natalizia che dovrà mettere ordine dal punto di vista atletico e delle forze in campo su cui contare.