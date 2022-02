Blitz Diaz a Bitonto, Futbol Cinco sbanca Aradeo, Nettuno a valanga

Tre vittorie in altrettante gare. E’ un sabato perfetto per le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 26 febbraio.

I biancorossi di Capurso superano in trasferta per 3-2 il Bitonto Futsal Club a seguito delle reti firmate da Nelson, Da Rocha e Sasso. Per i padroni di casa non basta la doppietta di Quinellato. I biancorossi consolidano la quinta posizione in graduatoria con 30 punti e, nel prossimo turno, in programma sabato 5 marzo, ospiteranno al “Paladolmen” il Dream Team Palo del Colle che ha sconfitto per 5-2 il Senise.

Grande affermazione in trasferta per il Futbol Cinco che sbanca il campo dell’Aradeo per 8-6. Mattatore dell’incontro è De Cillis artefice di un poker rimpinguato dalla doppietta di Cassanelli e dai sigilli di Gallo e Sinigaglia. Con la vittoria in questione, la settima stagionale, la compagine di Tritto si porta a quota 22 lunghezze. Nerazzurri che torneranno in campo martedì 1 marzo al “Paladolmen” per affrontare il New Taranto calcio a 5 vittorioso per 4-1 sul Barletta Calcio a 5.

Pronostico rispettato per il Nettuno. I biancazzurri battono per 10-3 il fanalino di coda Audax San Severo in virtù della quaterna di Gadaleta, a cui si aggiunge la doppietta di Di Clemente e le marcature di Prete, Landriscina, Losapio e Carabellese. A seguito dell’affermazione dinanzi al pubblico amico, il Nettuno interrompe una serie negativa di risultati che durava da quattro turni e sale a quota 7 punti in classifica. Sabato prossimo, i biscegliesi si recheranno nella tana della seconda forza del girone Futsal Terlizzi.

Foto: Felice Nichilo