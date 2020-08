Biscegliesi sugli scudi agli assoluti di atletica leggera, in tre qualificati alle finali

Si è conclusa ieri la prima giornata dei campionati italiani assoluti di atletica leggera a Padova. Tre i biscegliesi scesi in gara, che hanno guadagnato l’accesso alle finali nelle rispettive specialità: Carmelo Musci, la sorella Anna Musci e Lucia Pasquale.

Nonostante Anna Musci fosse alla sua prima apparizione a livello assoluto a soli 16 anni, è riuscita a staccare il pass per la finale del getto del peso, con una gara tirata fino all’ultimo lancio. La misura migliore è stata ottenuta all’ultimo tentativo (13.12). Finale oggi, alle ore 17.30.

“Big” Carmelo invece, ha mostrato una grande condizione fisica, riuscendo a raggiungere la finale del getto del disco al primo lancio, con la misura di 52.25. L’atleta allenato da Gaetano D’Imperio, vanta del secondo miglior accredito per la finale, in programma oggi ore 16.50. In giornata odierna Musci, sarà impegnato anche nelle fasi eliminatorie del getto del peso in programma alle 19.15 (finali domani alle 18.30).

Si avvicina il sogno del titolo nazionale anche per Lucia Pasquale nella disciplina degli 800m. La portacolori dell’Acsi Atletica disputerà la finale oggi alle ore 19.30 con il settimo tempo in assoluto (2.07.47).

Deve ancora saggiare la pista di Padova Eusebio Haliti, che sarà protagonista delle fasi eliminatorie dei 400m ostacoli oggi alle ore 12.00 con eventuale finale domani alle 18.55.