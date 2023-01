Biscegliesi protagonisti al Campionato Italiano Assoluto di lotta libera

Domenica scorsa, 22 gennaio, si è svolto ad Ostia il Campionato Italiano Assoluto di lotta libera che ha visto la partecipazione dei migliori lottatori italiani. In palio, oltre i titoli italiani, anche l’opportunità di iniziare il percorso che porterà prima al Campionato Mondiale di settembre a Belgrado o poi alle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Due i biscegliesi, lottatori della Team Wrestling Palomba Francesco, in gara: Mirko De Nichilo e Diego Ragno. Entrambi non ancora diciottenni, allenati da Tommaso Cilardi, Nicolangelo Samarelli e dal dott. Giuliano Palomba, erano alla loro prima apparizione al torneo italiano più prestigioso.

Ottimo terzo posto per Mirko De Nichilo nei 92 Kg. Il giovane atleta ha superato tre atleti più grandi ed esperti, conquistando così una meritata medaglia di bronzo. Il lottatore biscegliese, dopo aver conquistato nel 2022 il podio sia al campionato italiano under 17 sia agli under 20, punterà a vincere il titolo italiano under 20 nel prossimo mese.

Buona anche la prestazione di Diego Ragno, sesto nei kg 70. Anche lui è atteso nella prossima gara under 20, competizione che lo vedrà tra i sicuri i protagonisti.