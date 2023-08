Bisceglie vittorioso in amichevole sulla Virtus Palese, domani altro test al “Di Liddo”

Una prova nel complesso positiva, pur tra gli inevitabili alti e bassi determinati dall’intensa preparazione pre-campionato. Può essere sintetizzata così la verifica sostenuta dal Bisceglie sul sintetico della Virtus Palese, squadra militante in Promozione, terminata con il successo dei nerazzurri per 4-1.

Ad una prima frazione interpretata a ritmi blandi ha fatto seguito una ripresa più pimpante da parte dei ragazzi allenati da Francesco Passiatore, andati a bersaglio con Carlo Sisto, Freddy Kone e il nuovo arrivato Diego Pantoja, oltre ad un’autorete della formazione di casa. Nelle battute finali, inoltre, è stato annullato un pregevole gol su punizione di Cristiano Proietti.

Nell’occasione il Bisceglie è sceso in campo in avvio con Addario tra i pali, Marinelli, Aprile, Rodriguez e Morisco a comporre la linea difensiva, il trio Sisto – Kouame – Mangialardi in mediana e Zaldua punta centrale, assistito ai fianchi da Bonanno e Petitti. Nel secondo tempo, inoltre, spazio – tra gli altri – per Pantoja, Losapio, Zinfollino, Scarimbolo, Barletta e il giovane Dascoli. Domani, alle 17.00 al “Di Liddo”, nuovo test con il Bitritto Norba, altra compagine di Promozione. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)