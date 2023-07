Bisceglie, Sisto rinnova: “Fiducioso si possano creare situazioni per raggiungere l’obiettivo”

Sale a nove il numero dei calciatori ufficializzati dal Bisceglie Calcio in vista del prossimo campionato di Eccellenza Pugliese che ufficializza la prosecuzione del rapporto con il centrocampista Carlo Sisto, classe 2000.

Giunto nello scorso mercato dicembrino alla corte del tecnico Passiatore, il play barese ha collezionato diverse presenze nel girone di ritorno fornendo un valido sostegno alla causa stellata. Nel suo ancor giovane percorso agonistico partito dalle giovanili del Bari, Sisto ha militato con le maglie di Fidelis Andria e Bisceglie in serie C (esordio con i nerazzurri tra i professionisti nel dicembre 2018), Fasano e Corigliano in D, Vigor Trani, Virtus Mola, Us Mola e ancora Bisceglie nel massimo torneo dilettantistico regionale. Calciatore equilibrato, è apprezzato interprete nella linea mediana per l’ottima tecnica abbinata ad una notevole visione di gioco.

“Sono molto grato e contento per la possibilità di continuare a giocare per questa città e non vedo l’ora di onorare di nuovo la maglia nerazzurra – sottolinea Sisto – . Dispiace a tutti per come sia finita lo scorso anno, ma sono fiducioso e convinto che assieme ai miei compagni, confermati e nuovi, nella stagione alle porte si possano creare tutte le condizioni per raggiungere l’obiettivo”. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)