Bisceglie sfida la penultima della classe, trasferta salentina per l’Unione Calcio

Nuovo appuntamento di campionato per Bisceglie e Unione Calcio che, domenica 1 Dicembre scenderanno in campo in occasione della diciassettessima nonchè terzultima giornata d’andata del torneo di Eccellenza.

I nerazzurri del neo mister Di Meo ospitano a Bitritto il Ginosa con il chiaro intento di ottenere l’intera posta in palio per risalire posizioni in graduatoria e proseguire l’imbattibilità casalinga. Le due squadre hanno un distacco di 10 punti (18 per il Bisceglie contro gli 8 dei biancazzurri). Non faranno parte dell’incontro Pulpito per il Bisceglie e Richella per la squadra ospite entrambi appiedati per un turno dal Giudice Sportivo. La gara, che inizierà alle ore 15.00, sarà diretta da Matteo Specchia di Casarano coadiuvato da Matteo Marcello Minerba di Lecce e Roberto Nero di Barletta.

Trasferta salentina per l’Unione Calcio di scena a Racale per affrontare la compagine locale (fischio d’inizio ore 14.30). I ragazzi di Monopoli mettono nel mirino il sesto risultato utile consecutivo per rimanere nelle zone nobili della graduatoria. Si prospetta una partita rognosa considerando che la squadra di casa è reduce dal ko per 3-0 contro il Gallipoli e non perde tra le mura amiche dal secondo turno (0-1 contro il Novoli). Marco Albano di Casarano è l’arbitro desginato per l’incontro e sarà affiancato da Niccolò Gugliotta di Bari e Rocco Epicoco di Brindisi.

Foto: Emmanuele Mastrodonato