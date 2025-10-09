Coppa Italia Eccellenza: successo largo dell’Unione, Bisceglie schiacciasassi

Doppio trionfo per le compagini nostrane impegnate nella gara di andata del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza Puglia. L’Unione Calcio si impone nel match casalingo contro la Virtus Mola con un netto 3-0. Ennesima prova di livello del Bisceglie, che espugna il “San Sabino” di Canosa con il risultato finale di 0-2.

L’Unione ritrova la vittoria nell’impegno disputato al “Ventura” e mette un’ipoteca alla qualificazione in semifinale. Il parziale si sblocca al 21′ con la firma di Ramos, pescato dal passaggio filtrante visionario di Diomandé. Gli ospiti provano a reagire con Mosquera che impensierisce la retroguardia azzurra prima con un pallonetto e poi con un colpo di testa centrale. Nella ripresa i padroni di casa dilagano ed al 64′ allungano il divario con il tiro a giro di Ramos, che con un’autentica perla realizza la sua doppietta personale. Lo spagnolo impreziosisce la prestazione da protagonista, quando all’88’ si procura un calcio di rigore. Si presenta dal dischetto Konè, che non riesce a battere a rete, ma sulla ribattuta del portiere il tocco di Loseto si rivela vincente fissando il punteggio sul definitivo 3-0. Il prossimo 30 ottobre il gruppo guidato da mister Rumma farà visita alla Virtus Mola con l’obiettivo di non vanificare il triplo vantaggio accumulato nel primo confronto.

Altre buone indicazioni per la squadra allenata da mister Di Meo, che a distanza di quattro giorni dalla sfida con il Brindisi si è misurata contro uno dei collettivi più attrezzati dell’Eccellenza Pugliese. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella seconda frazione i nerazzurri hanno indirizzato l’incontro sui binari giusti grazie al decisivo apporto fornito dai nuovi entrati. Al 10′ arriva la prima situazione pericolosa in favore del Canosa con il mancino velenoso di Strambelli, che direttamente da punizione trova la risposta reattiva dell’estremo difensore nerazzurro Baietti. Primo squillo degli ospiti al 25′ con la conclusione dal limite dell’area di Martinez che non centra la porta. Nella ripresa il Bisceglie riesce a scuotersi e già al 48′ sfiora il vantaggio con la gran botta dalla distanza di Castro, che si stampa sulla traversa. Al 65′ gli stellati rompono l’inerzia del match con il tiro preciso in buca d’angolo di Visani sulla sponda di Citro, che al suo debutto in nerazzurro mostra subito il suo prezioso valore. Al 73′ arriva il meritato raddoppio con una trama offensiva costruita dai subentrati Lavopa e Taccogna, conclusa con l’autogol di Santoro. I padroni di casa provano a rimettere in piedi la partita, ma la gestione difensiva dei nerazzurri si rivela ancora una volta impeccabile. Le due reti realizzate, dall’enorme peso specifico in quanto i gol in trasferta valgono doppio, permettono al Bisceglie di mettere in discesa la corsa verso l’accesso alle semifinali. L’ultima parola però spetterà al campo, dove i nerazzurri saranno chiamati a difendere il doppio vantaggio nel ritorno casalingo previsto il 30 ottobre al “Ventura”.

FOTO MARCELLO PAPAGNI