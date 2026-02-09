Bisceglie Running protagonista alla Barletta Marathon tra risultati e inclusione

Prestazione positiva per la Bisceglie Running alla Volkswagen Barletta Marathon & Half Marathon, andata in scena domenica 8 febbraio. Il sodalizio biscegliese ha preso parte alla prova di Mezza Maratona con 16 atleti al via, confermando una presenza numerosa e ben distribuita nelle diverse categorie.

Sul piano agonistico, il bilancio complessivo è stato più che soddisfacente. Il primo atleta della Bisceglie Running a tagliare il traguardo è stato Lorenzo Altamura, che ha completato i 21,097 chilometri in 1h29’50’’, seguito da un gruppo compatto di tesserati capaci di chiudere la gara con regolarità e determinazione. Da evidenziare anche l’ottimo piazzamento di Elsa Raimondi, quarta nella categoria SF65, risultato che conferma continuità, impegno e grande passione per la corsa.

La giornata di Barletta ha assunto inoltre un forte valore simbolico con il debutto ufficiale in gara, con i colori della Bisceglie Running, di Francesco Paolo Giannini, atleta ipovedente. Dopo le precedenti esperienze nelle manifestazioni inclusive “Io Corro con Te e per Te”, Giannini ha scelto di legarsi all’associazione biscegliese, vivendo la sua prima gara da tesserato. Un momento che va oltre il dato sportivo e rappresenta un passo significativo sotto il profilo umano e sociale.

Riscontri positivi sono arrivati anche dalla Maratona, dove sette atleti della Bisceglie Running hanno raggiunto il traguardo della distanza regina. Spicca la prestazione di Nicola Palumbo, che ha chiuso in 3h04’50’’, conquistando il terzo posto nella categoria SM40. Buone anche le prove di Alessandro Monopoli, ottavo SM45 con il tempo di 3h21’57’’, e di Vincenzo Di Molfetta, che ha concluso in 3h56’30’’. A completare il quadro, le prestazioni di Paolo Cardillo, Francesco Di Pierro, Bernardino Da Siena e Vittorio Vitale, tutti protagonisti di una prova di grande determinazione.

A sintetizzare il significato della trasferta è il presidente della Bisceglie Running, Mauro Sasso, «I risultati sportivi sono importanti e ci rendono orgogliosi, ma ciò che dà davvero valore a queste giornate è la crescita del gruppo. Il debutto di Francesco Paolo Giannini con i nostri colori rappresenta perfettamente la nostra idea di sport: una società aperta, inclusiva, capace di unire le persone e andare oltre ogni barriera». E aggiunge “Un ringraziamento particolare va al nostro socio Mario Camero, che ha curato con grande attenzione l’organizzazione della trasferta per la nostra società, permettendo a tutti gli atleti di vivere al meglio questa importante manifestazione»