Bisceglie Running: nuovi impegni in arrivo nella stagione autunnale

Dopo la meritata pausa nel mese di agosto, riprende l’attività dei corridori della Bisceglie Running. L’associazione capitanata dal presidente Mauro Sasso, che conta quasi 60 iscritti, avrà una massiccia rappresentanza nelle prossime maratone.

Sono oltre 300 le maratone svolte dal 2007, a cui si aggiungeranno nella seconda parte del 2024 quella di Sidney (valevole anche come Campionato del mondo), Berlino, Chicago, Amsterdam, New York e Valencia. Parallelamente alla preparazione per questi grandi eventi internazionali, prenderà il via l’organizzazione della prossima edizione di “Io corro con te” 2025, giunta al decimo appuntamento.