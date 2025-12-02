Bisceglie Running brilla alla Due Mari Marathon con prestazioni di alto livello

La Bisceglie Running è stata protagonista alla Due Mari Marathon di Taranto, disputata domenica 30 novembre, ottenendo ottimi risultati e confermando ancora una volta la forza e la crescita della società in una delle maratone più partecipate della regione.

Tra i 502 atleti che hanno tagliato il traguardo, a distinguersi è stato Carlo Alberto Ruggieri, autore di una prova eccellente che gli è valsa la 9ª posizione assoluta con il tempo di 2:57:57 e il 5° posto nella categoria SM40.

Splendida anche la gara di Mario Camero, che ha chiuso in 3:53:15 conquistando il 2° posto nella categoria SM6 e il titolo di Campione regionale di categoria, a testimonianza della qualità e competitività del settore master della Bisceglie Running.

Da evidenziare anche la prova della coppia composta da Nico Palumbo e Giusy Cassanelli, che hanno affrontato la competizione percorrendo mezza maratona ciascuno, dimostrando grande affiatamento e spirito sportivo.

In totale sono stati nove gli atleti della società presenti alla maratona, segno del forte senso di appartenenza e della costante crescita del movimento podistico biscegliese.

Il presidente Mauro Sasso ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni dei suoi tesserati, definiti “esempio concreto di dedizione, resilienza e passione per la corsa”. Ha poi annunciato che la società continuerà a lavorare con determinazione per rappresentare al meglio la città in ambito regionale, nazionale e internazionale. L’ultimo banco di prova del 2025 sarà la mezza maratona di Monopoli, in programma domenica prossima, alla quale la Bisceglie Running prenderà parte con una nutrita delegazione. (credit foto: Bisceglie Running)