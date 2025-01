Bisceglie Rugby ufficializza il rinvio delle gare previste nel weekend

Il Bisceglie Rugby comunica in via ufficiale il rinvio delle gare previste nel prossimo fine settimana.

Il match di Serie A femminile tra Neapolis e Bisceglie Rugby, inizialmente previsto per domenica 26 gennaio, verrà disputato il prossimo 30 marzo.

Rinvio anche per la gara della compagine maschile Under 16 che sarebbe dovuta scendere in campo domenica prossima ospitando l’Appia Rugby. Incontro che invece è stato spostato a domenica 16 marzo.