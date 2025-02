Bisceglie Rugby sconfitto in casa dal Cus L’Aquila

Parte con una sconfitta il nuovo anno per il Bisceglie Rugby che allo Stadio Comunale di Trani ha rimediato oggi pomeriggio un 7-46 dal Cus L’Aquila in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A femminile, girone 3.

Pronti via e le abruzzesi prendono subito il largo con due mete giunte nei primi quattro minuti di gioco. Le “bees” accennano la reazione, ma al 10’ ecco giungere la terza meta ospite, seguita poco dopo da meta e trasformazione che lanciano L’Aquila sullo 0-22 che chiude la prima frazione di gioco.

Secondo tempo con un Bisceglie Rugby dal piglio diverso che prova a guadagnare metri di campo, ma viene punito dalla meta avversaria al 13’. Gramajo prova a cambiare alcune situazioni di gioco ed al 25’ i risultati danno i frutti sperati. Azione di carattere del Bisceglie Rugby che porta alla meta di Alessandra Pedone ed alla successiva trasformazione di Rita Gabrieli per il momentaneo 7-32. Con il passare dei minuti comincia a subentrare la stanchezza da ambo le parti. Sussulto finale del Cus L’Aquila che nel finale di gara allunga ulteriormente sino al 7-46 portandosi a casa l’intera posta in palio. Bisceglie Rugby che deve lavorare per migliorare quanto fatto in campo con la consapevolezza che si sono ampi margini per fare passi in avanti. (Foto: Giorgia Esposito)