Bisceglie Rugby pronto per l’esordio al “Ventura” in Serie A femminile

Ancora qualche ora di attesa e poi il Bisceglie Rugby farà il suo esordio stagionale nel campionato di Serie A femminile, girone 3, ospitando il Cus L’Aquila allo stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie domenica 19 ottobre alle ore 14:30.

Vigilia della prima di campionato, ma facendo un passo indietro quella passata è stata una estate di cambiamenti. “E’ stata un’estate di duro lavoro – esordisce il presidente Antonio Pedone – abbiamo variato la preparazione decidendo di cominciare a lavorare sin dal mese di luglio. Un lavoro dedicato alla preparazione fisica delle ragazze e della prevenzione da possibili infortuni. Abbiamo avuto risposte importanti dalle atlete ed al tempo stesso fatto avvicinare nuove giocatrici per far respirare l’aria del gruppo squadra”.

Sulle prospettive stagionali del Bisceglie Rugby il numero uno delle “Bees” ha le idee chiare: “Confrontarci con le altre realtà del nostro girone e capire a che punto siamo. Abbiamo la convinzione di aver lavorato in maniera proficua, però è sempre il campo che parla. Sono curioso di vedere quale sarà la risposta della squadra domenica prossima”.

Al “Ventura” arriva il Cus L’Aquila presente nel girone delle biscegliesi anche nella passata stagione, “Squadra forte e ben organizzata – sottolinea Pedone – con la quale non abbiamo fatto punti lo scorso anno. Ripartiamo dalle indicazioni avute nel recente passato e ci aspettiamo di migliorare a livello di prestazione. Una partita piena di insidie, ma finalmente torniamo a giocare a Bisceglie in uno stadio ideale per ospitare gare di rugby e soprattutto davanti ai nostri tifosi che mi auguro siano in tanti e possano dare supporto”.

Girone 3 che perde l’Amatori Catania, che ha rinunciato a disputare il campionato nelle ultime settimane: “La perdita dell’Amatori Catania la vedo come una sconfitta per tutto il movimento rugbistico. Ci si poteva organizzare meglio, magari, visto che la notizia era nell’aria. Adesso però la realtà dice che facciamo parte di un girone monco e questo non è bello. Il nostro obiettivo rimane quello di confrontarsi con le avversarie, crescere e magari portare a casa qualche vittoria”.

Bisceglie Rugby-Cus L’Aquila sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina YouTube del Bisceglie Rugby a partire dalle ore14:25.