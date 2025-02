Bisceglie Rugby, parla coach Gramajo: “Il lavoro sicuramente ci porterà a migliorare”

Il primo impegno ufficiale del 2025 si avvicina per il Bisceglie Rugby che il prossimo 16 febbraio si appresta ad ospitare il Cus L’Aquila per la prima giornata di ritorno.

“Bees” che hanno rinviato la gara contro il Neapolis, inizialmente prevista il 26 gennaio e spostata al 30 marzo. Momento quanto mai opportuno per riavvolgere il nastro di questa prima parte di stagione con il coach Gramajo, “La prima parte della stagione senza dubbio è stato un conoscerci reciprocamente. Ho trovato tanta passione e volontà che mi ha contagiato grazie alla voglia di imparare e crescere da parte delle ragazze. Abbiamo avuto diversi scogli da superare, però sempre con volontà e impegno abbiamo affrontato tutto sempre assieme”.

Tanti gli aspetti su cui si è lavorare in queste settimana di pausa dagli impegni ufficiali, “Abbiamo lavorato molto sui principi di gioco cogliendo ogni momento che può verificarsi nel corso di una gara come: avanzare, sostenere e continuare. Ogni situazione è stata presa come una opportunità per crescere ulteriormente, andare avanti, sostenerci e continuare su questa strada”.

Il mondo Bisceglie Rugby è anche settore giovanile, un progetto solido e strutturato che sta dando ottimi risultati, “E’ il nostro principale obiettivo – sottolinea Gramajo – siamo alla ricerca di una crescita collettiva che ci porti dal punto di partenza per una continua crescita. Siamo tutti impegnati in questo lungo ma edificante percorso. I principi del rugby vengono d’avanti a tutto, come per esempio il lavoro di squadra che risulta bellissimo da raccontare e difficile da eseguire, ma sono sorpreso e felice di come questo viene preso da tutti: educatori, dirigenti e giocatori. Tutti sempre disposti a confrontarsi e mettersi in gioco per crescere e lavorare assieme”.

Cosa aspettarsi dal 2025 è una domanda scontata ma mai banale a cui Gramajo risponde senza incertezza di sorta: “Sarà un momento di crescita, il nostro principale obiettivo è la crescita come squadra, il lavoro sicuramente ci porterà a migliorare. Mi aspetto quello che ho trovato, impegno e volontà, non chiedo altro, sono molto felice di ogni momento che condividiamo. Ho chiesto alle ragazze della prima squadra – conclude – di scegliere l’incertezza invece che la certezza, per inseguire i propri sogni”