Bisceglie Rugby ospita Teramo per la prima stagionale di Serie A femminile

Inizia oggi, 26 novembre contro Teramo, il cammino del Bisceglie Rugby nel campionato di Serie A femminile per la stagione 2023/24.

Una lunga attesa che ha permesso alla squadra allenata da Sean Hedley di farsi trovare pronta al primo appuntamento dopo un importante lavoro dedicato alla preparazione atletica e alla costruzione del gruppo. Sono diversi i volti nuovi che si apprestano a disputare la loro prima stagione in gialloblù. Oltre a loro, il gruppo, che da questa stagione sarà capitanato dal centro Jessica Ramos Borges, ha ritrovato qualche volto già noto negli anni passati ma lontano durante l’ultima stagione a causa di infortuni o motivi personali. Novità anche nello staff tecnico, che ha visto l’aggiunta dell’ex giocatrice Grace Miller come vice allenatrice della trequarti.

Teramo Rugby alla prima stagione in Serie A, ma alle giocatrici abruzzesi non mancano esperienza e qualità. A rendere ulteriormente spettacolare la giornata, ci penseranno tante giovani rugbiste, provenienti da tutta la Puglia. Domenica infatti, prima dell’incontro è in programma un allenamento regionale dedicato alle categorie femminili under 16 ed under 14, tenuto dal Tecnico Regionale Stefano Raffin.

Allo stadio “Gustavo Ventura” l’allenamento regionale delle categorie giovanili partirà alle ore 10:30, mentre la sfida tra Bisceglie e Teramo avrà inizio alle 14:30. L’ingresso gratuito.