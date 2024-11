Bisceglie Rugby ospita Lupi Frascati, Cannillo: “Importante sarà concentrazione e morale alto”

Secondo appuntamento stagionale per il Bisceglie Rugby che intende subito provare a incamerare i primi punti ospitando al campo comunale di Locorotondo, domenica 17 novembre ore 14:30, i Lupi Frascati nella seconda giornata del campionato di Serie A femminile, girone 3.

La sconfitta maturata a L’Aquila ha sicuramente portato utili indicazioni a coach Gramajo con la squadra che in questi giorni ha cercato di lavorare su ciò che non ha funzionato in terra abruzzese. “Ogni stagione ha le sue sfide – esordisce Alessandra Cannillo – e anche se non abbiamo avuto l’inizio che speravamo, la nostra forza sta nella resilienza. Abbiamo dimostrato più volte che, anche dopo difficoltà o momenti negativi, siamo capaci di reagire con determinazione. È proprio questa capacità di rialzarci che ci contraddistingue e ci dà la fiducia di poter superare qualsiasi ostacolo che si presenti”.

Il campionato comincia ad entrare sempre più nel vivo e la 30enne pilone originaria di Chieri ne è consapevole, “Sappiamo che il lavoro che stiamo facendo richiede tempo per dare i suoi frutti. Nel breve termine, potrebbe sembrare che i risultati non siano ancora evidenti, ma siamo consapevoli che il percorso è lungo e ci stiamo concentrando sulla crescita costante. Abbiamo un piano solido e la pazienza necessaria per costruire qualcosa di duraturo. È come seminare: ci vuole tempo perché i semi germoglino, ma con il giusto impegno, i risultati arriveranno. Inoltre, per poter esprimere appieno il nostro potenziale e affrontare la stagione con la giusta solidità, è fondamentale ampliare il numero delle giocatrici in rosa. Una squadra più numerosa ci garantirebbe maggiore flessibilità e resistenza durante le fasi più impegnative del campionato”.

Sui tempi di adattamento alla nuova guida tecnica Cannillo ha le idee chiare, “Il cambiamento richiede sempre un periodo di adattamento, ma possiamo già intravedere i progressi e i benefici delle nuove direttive. Ora la sfida è far sì che queste linee guida diventino parte del nostro modo di pensare e di giocare, interiorizzandole, facendole nostre”.

Di fronte un Lupi Frascati reduce dalla vittoria sull’Amatori Catania senza scendere in campo vista la mancata presenza delle siciliane, “Conosciamo bene il valore dell’avversario – sottolinea la Cannillo – e abbiamo rispetto per ciò che rappresentano. L’anno scorso ci hanno inflitto punteggi significativi, quindi non stiamo certo sottovalutando questa sfida. Siamo consapevoli dell’importanza di una preparazione meticolosa, e ogni dettaglio sarà fondamentale per cercare di affrontare al meglio la partita. Il nostro obiettivo è quello di entrare in campo con la consapevolezza e la maturità necessarie per non ripetere gli errori passati. Oltre alla parte fisica – continua – sappiamo che questa sarà una sfida impegnativa soprattutto dal punto di vista mentale. L’importanza di mantenere la concentrazione e il morale alto sarà fondamentale, soprattutto se dovessimo trovarci in difficoltà. Tenere la testa alta è essenziale per noi, perché è la nostra forza interiore che ci permette di superare i momenti difficili e continuare a lottare fino alla fine”.

Tra le rugbiste con la più lunga militanza nella storia del Bisceglie Rugby (dal 2018 ndr), Alessandra Cannillo pone degli obiettivi personali ben definiti, “Dopo l’infortunio sto lavorando duramente per ritrovare la mia forma fisica ottimale. Mi aspetto di giocare presto al meglio, ogni partita rappresenta per me un’opportunità di crescita e di miglioramento e cerco sempre di pormi degli obiettivi concreti e realistici. Procedendo gradualmente, so che posso raggiungere il livello di prestazione che cerco da me stessa. Questo approccio step-by-step mi permette di mantenere la motivazione alta e di avere una visione chiara del mio progresso nel tempo”.

Il match ta Bisceglie Rugby e Lupi Frascati potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook Bisceglie Rugby a partire dalle ore 14.25.