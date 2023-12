Bisceglie Rugby ospita il Neapolis per l’ultimo impegno del 2023

Terzo impegno stagionale per il Bisceglie Rugby che domenica 17 dicembre, ore 14:30, ospita allo stadio “Gustavo Ventura” il Neapolis Rugby per il campionato di Serie A femminile.

Una sfida non semplice che arriva al momento giusto per la compagine guidata da Coach Hedley. La formazione biscegliese si è resa protagonista di un buon avvio di stagione con due successi in altrettante partite. Neapolis Rugby anch’essa imbattuta e candidata alla vittoria finale del girone. Una bella prova di maturità per le biscegliesi che hanno manifestato segni di crescita e che dovrà provare a confermare le buone impressioni viste in questa prima parte di campionato.

Ultimo impegno ufficiale del 2023 e, per questo motivo, la società ha coinvolto tutte le categorie giovanili per condividere con le relative famiglie le emozioni che lo sport sa trasmettere. In particolare, in mattinata, a partire dalle ore 11:00, il Ventura ospiterà un allenamento regionale dedicato a tutte le rugbiste nate dal 2008 al 2011 provenienti da tutta la Puglia. L’allenamento si terrà sotto la supervisione del Tecnico Federale Silvia Gaudino.