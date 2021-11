Bisceglie Rugby nella tana della capolista Ruby Capitolina

Dopo la prima storica affermazione all’esordio nel massimo campionato nazionale, le Bees Rugby si apprestano a tornare in campo per il terzo turno del girone 4, in programma domenica 7 novembre sul campo della capolista Unione Rugby Capitolina (fischio d’inizio ore 14.30).

Lo slittamento del match contro le All Leads Roma ed il ritiro delle Belve Neroverdi ha costretto le gialloblu ad uno stop di due settimane, tempo utile per preparare la sfida alla compagine attuale leader del torneo.

Una prova importante per le ragazze di coach Headley, che dovranno vedersela con una compagine esperta e reduce da due vittorie in altrettanti turni.

Di contro le biscegliesi potrano contare sull’autostima derivante dal successo inaugurale sul campo del Torre del Greco, nonchè sulle ambizioni di mettersi in evidenza in qualità di matricola assoluta del torneo.