Bisceglie Rugby in Sicilia cerca i primi punti stagionali

Una lunga trasferta caratterizza il terzo impegno stagionale in Serie A femminile, girone 3, per il Bisceglie Rugby impegnato domenica 8 dicembre, ore 10.30, in casa delle siciliane del Rugby I Briganti.

Le ragazze guidate da coach Gramajo sono ancora ferme al palo e la voglia di muovere la classifica diventa una naturale esigenza. “Eravamo consapevoli che la partita contro i Lupi Frascati non sarebbe stata facile. Ci sono ancora aspetti su cui migliorare – esordisce Alessandra Pedone, terza linea centro del Bisceglie Rugby – ma siamo sulla strada giusta. Non penso che ci sia qualcosa che non stia funzionando. Siamo in una fase di crescita e sviluppo. Contiamo di un nuovo staff e alcune giocatrici nuove, il nostro progetto è a lungo termine e siamo convinte che i risultati arriveranno. Siamo determinate a crescere insieme come squadra e a raggiungere i nostri obiettivi. La soluzione è continuare ad allenarci con la stessa intensità. Siamo certe che tutto il nostro impegno alla fine darà i suoi frutti”.

I Briganti hanno racimolato un punto in classifica e sono reduci dalla sconfitta nella stracittadina contro l’Amatori Catania. “Sono una squadra che affronteremo con la massima determinazione – continua Pedone – senza sottovalutarli in alcun modo, anche alla luce di quanto accaduto lo scorso anno. Dovremo impegnarci a mettere in campo tutto ciò su cui abbiamo lavorato con cura e precisione durante gli allenamenti, sia dal punto di vista fisico che tecnico. È fondamentale farlo con la stessa determinazione, lo stesso sorriso e con la consapevolezza di essere una squadra coesa. Siamo pronte a correre dei ‘rischi’, a dare sempre il massimo e ad inseguire i nostri sogni, senza mai perdere di vista l’obiettivo che ci siamo prefissate”.

Rugbista dal 2020, Alessandra Pedone si affaccia nel post Covid in un campo da gioco dove scocca la scintilla per un amore che tutt’ora continua diventando un punto di riferimento di un Bisceglie Rugby in continua evoluzione. “Uno dei miei obiettivi è migliorare nei placcaggi e diventare più incisiva in attacco – confessa – affrontando ogni azione con maggiore determinazione. Voglio scendere in campo sempre pronta a dare il massimo, applicando tutto ciò che sto imparando. Mi sto allenando duramente per raggiungere questi traguardi e, allo stesso tempo – conclude – cercherò di canalizzare l’ansia pre-partita in energia positiva e concentrazione, perché sto facendo quello che più amo”. (Foto: Giorgia Esposito)