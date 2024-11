Bisceglie Rugby in casa del Cus L’Aquila per la prima stagionale in Serie A femminile

Comincia dall’Abruzzo la stagione ufficiale del Bisceglie Rugby che si appresta ad affrontare il Cus L’Aquila, domenica 3 novembre ore 14.30, in occasione della prima giornata di Serie A femminile, girone 3.

A due mesi esatti dal giorno del raduno pre-stagione, le “bees” hanno lavorato alacremente sotto lo sguardo attento di coach Andres Gramajo per arrivare pronte al primo appuntamento stagionale, “Tutta la squadra è entusiasta di iniziare – esordisce il capitano Elisa Cocco – siamo contente del nuovo staff tecnico che lavora ogni giorno per migliorarci. Si apre una nuova stagione per le bees, non vediamo l’ora di giocare”.

Di fronte ci sarà un Cus L’Aquila che rappresenta l’unica realtà femminile di rugby presente in Abruzzo. Il gruppo allenato da Amedeo Di Nicola è un mix tra atlete già formate e neofite, ma con la sana voglia di inseguire una passione verso questa disciplina, “Siamo entrambe franchigie – sottolinea la Cocco – e tutte le donne che ci saranno in campo domenica fanno grossi sacrifici per potersi allenare e giocare, cosa c’è da temere lo leggeremo durante la partita”.

Da dieci anni sui cambi da rugby, Elisa Cocco è alla sua seconda stagione con il Bisceglie Rugby. La seconda linea nativa di Alghero, classe 2002, ha le idee piuttosto chiare sul percorso personale e le prospettive stagionali, “Come capitana so quali sono i miei compiti e le responsabilità. Tenere unito il gruppo – afferma – e mantenere alto l’entusiasmo spesso diventa determinante per vivere bene l’ambiente squadra sia dentro che fuori dal campo”. Prospettive che riguardano anche la stagione del Bisceglie Rugby, “Vogliamo portare in campo tutto quello che abbiamo appreso dal nuovo allenatore in queste settimane di lavoro. La difesa in collettivo è un aspetto su cui ci siamo concentrate molto ed in occasione della gara di domenica vogliamo mettere in pratica le direttive di coach Gramajo”.