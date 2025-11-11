Bisceglie Rugby: giovani talenti presenti al raduno Nazionale Under 18

Si è svolto sabato 9 novembre presso il Centro Fiamme Oro della Polizia di Stato a Roma il raduno nazionale ASA U18 (Attività Sviluppo Atlete), un appuntamento di grande rilievo per la rugby giovanile italiano. All’incontro, riservato alle atlete delle Aree 4 e 5, hanno preso parte anche tre nostre giovani promesse: Giorgia Bufano (proveniente dal Valle d’Itria), Helsa Cardella e Federica Livan, rappresentando con orgoglio la propria regione.

Alla presenza dello staff tecnico delle nazionali Under 18 e Under 20, guidato dal Responsabile Tecnico delle Nazionali Giovanili Diego Saccà, e con la partecipazione dei team tecnici di area e del comitato regionale Puglia, le giovani rugbiste hanno potuto vivere un’importante giornata di confronto e formazione.

L’incontro ha offerto alle atlete l’occasione di misurarsi con un alto livello di preparazione tecnica e di condividere esperienze utili per la loro crescita sportiva e personale. Un’esperienza significativa che conferma l’impegno della Federazione nel valorizzare il talento e la dedizione delle atlete più giovani, ponendo le basi per il loro futuro nel panorama nazionale. (Credit foto: Bisceglie Rugby)