Sconfitta casalinga all’esordio stagionale in Serie A femminile, girone 3, per il Bisceglie Rugby che cede l’onore delle armi al Cus L’Aquila.
Nella gara giocata ieri pomeriggio allo stadio “Gustavo Ventura”, tornato ad ospitare le gare interne delle “Bees” con un colpo d’occhio sulle tribune davvero entusiasmante per il numero di spettatori presente, il match parte con una maggiore pressione delle ospiti che concretizzano la prima meta al 12’. Bisceglie che accenna la ripartenza, ma il Cus L’Aquila è squadra forte ed esperta capace di colpire al momento giusto portandosi sullo 0-20. La reazione delle pugliesi arriva grazie alla splendida meta di Carola Di Pinto, la prima in carriera in A, e la seconda di squadra sfiorata per una questione di centimetri. Nel finale di frazione l’espulsione per doppia ammonizione di Alessandra Pedone stravolge lo spartito della gara.
In avvio di ripresa l’inferiorità numero è un fattore che il Bisceglie Rugby paga in termini di punteggio. Squadra che per 10 minuti poi si ritrova in 13 contro 15 visto l’allontanamento momentaneo di Gabriella Di Pilato. L’Aquila può allungare il vantaggio senza troppi patemi con il finale che segna un 5-91 per le abruzzesi che bissano così la vittoria dello scorso anno. Bisceglie Rugby che dovrà fare tesoro di quanto accaduto nel corso degli 80 minuti e lavorare per trovare la strada giusta. (Credit foto: Rino Romanelli)