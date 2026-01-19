Bisceglie Rugby fermato in casa, al “Ventura” passa l’Unione Rugbistica Anconitana

Stop interno alla prima uscita del nuovo anno per il Bisceglie Rugby che ieri allo stadio “Gustavo Ventura” è stato superato dall’Unione Rugbistica Anconitana nel quinto turno di Serie A femminile, girone 3.

“Bees” in campo con la nuova maglia e per l’occasione il presidente Pedone ha omaggiato i genitori di Fabiana Chiarappa per un momento intenso che ha coinvolto il numeroso pubblico giunto allo stadio. Partenza positiva delle biscegliesi che provano più volte a sfondare il muro marchigiano riuscendoci al 17’ con una azione prepotente di Alessandra Pedone che chiude a meta un primo periodo giocato con autorità. La reazione delle ospiti arriva in maniera progressiva con la meta del pari al 24’. L’equilibrio nella fase centrale della frazione viene rotto dalla meta del primo vantaggio anconetano al 41’ che chiude il primo tempo sul 5-10.

Ripresa che vede dopo appena due minuti le marchigiane aumentare il vantaggio, rimpinguato al 54’ per il parziale di 5-20. Giangregorio e compagne accennano una reazione, ma subiscono il ritorno avversario che tra il 62’ ed il 66’ collezionano mete e piazzati portando il vantaggio massimo della gara. Biscegliesi che nel finale di frazione cercano di rendere meno amaro un passivo che al triplice fischio del direttore di gara premia l’Unione Rugbistica Anconitana che si impone 5-34. Bisceglie Rugby che tornerà in campo il prossimo 1febbraio in casa del Cus L’Aquila. (credit foto: Daniela Mitolo)