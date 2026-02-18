Bisceglie Rugby: Federica Livan convocata in Nazionale Under 18 per uno stage in Francia

C’è anche il nome di Federica Livan tra le convocate della Nazionale Italiana Under 18 di rugby femminile per lo stage in programma ad Aix-en-Provence, in Francia, dal 20 al 23 febbraio. La capo allenatrice delle azzurre, Elisa Facchini, ha diramato l’elenco delle trenta atlete selezionate per l’attività internazionale, che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita verso il livello competitivo europeo.

Nel corso dello stage è previsto, nella giornata di domenica 22 febbraio, anche un allenamento congiunto con una selezione francese, occasione utile per confrontarsi con una realtà di alto profilo e testare sul campo il lavoro svolto in ambito federale.

Per Federica Livan si tratta di una conferma importante, che premia l’impegno e i progressi mostrati con la maglia del Bisceglie Rugby. La giovane atleta sta accumulando esperienza e minutaggio anche in prima squadra, oltre a essere protagonista nel settore giovanile, a testimonianza della qualità del percorso tecnico portato avanti dal club.

La convocazione rientra in un programma di avvicinamento agli impegni internazionali, volto a consolidare il gruppo e a favorire la crescita delle giovani azzurre in un contesto di confronto e formazione ad alto livello. (credit foto: Rino Romanelli)

Qui di seguito la lista delle atlete convocate:

Precious AIFUWA AISOSA (Unione Rugbistica Anconitana SRL SD)

Carolina BAILEY (CUS Milano Rugby ASD)

Hajar BRUSADIN (Benetton Rugby Treviso SRL SSD)

Agata BUSETTO (ASD Villorba Rugby)

Zoe CAZZATO (Rugby Parabiago SSD SRL)

Matilde CECATI (Volvera Rugby ASD)

Gaia COLETTO (Benetton Rugby Treviso SRL SSD)

Marta COSSALTER (Rugby Parabiago SSD SRL)

Cindy CREPALDI (ASD Villorba Rugby)

Rebecca DIDIONI (CUS Milano Rugby ASD)

Melissa DONATI (ASD Pesaro Rugby)

Anastasia DOPIERALA (Hartpury UWRFC)

Caterina GARLET (ASD Rugby Feltre)

Anna GRANZO (Rugby Mirano 1957 ASD)

Myriam LAURENTI (Unione Rugby Capitolina ASD)

Federica LIVAN (ASD Bisceglie Rugby)

Elena MARONI (Rebels Rugby Vi.Est ASD)

Sara MARZADRO (ASD Villorba Rugby)

Zoe MASI (CUS Milano Rugby ASD)

Yasmin MATOUSSI (Rugby Valdobbiadene Segusino ASD)

Giada MAZZA (Rugby Rovato ASD)

Anna MOSTICCHIO (Rugby Udine S.R.L. SSD)

Aurora MUCIGNATO (Rebels Rugby Vi.Est ASD)

Sarah Michelle ORAZI (US Roma Rugby SSD R.L.)

Elisa PANIZZA (Ivrea Rugby Club ASD)

Chiara PARATO (Rugby Parabiago SSD SRL)

Angela PERTILE (Valsugana Rugby Padova ASD)

Beatrice POCCHETTO (Rugby Valdobbiadene Segusino ASD)

Lavinia PRATICHETTI (Unione Rugby Capitolina ASD)

Chiara RIZZI (Black Ducks Rugby ASD)