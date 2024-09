Bisceglie Rugby, ecco le avversarie nella prossima Serie A femminile

Definito il cammino che vedrà il Bisceglie Rugby protagonista nel campionato di Serie A femminile a partire dal prossimo 3 novembre per la stagione 2024/2025.

Le ragazze di coach Gramajo sono state inserite nel Girone 3 con l’esordio previsto sul campo de L’Aquila il 3 novembre. Prima casalinga, invece, datata 17 novembre con le biscegliesi che incroceranno i Lupi Frascati Rugby. Trasferta in casa del Rugby I Briganti nel giorno dell’Immacolata per chiudere poi il 2024 in casa contro l’Amatori Catania il 15 dicembre. Ultima di campionato prevista per il 6 aprile 2025 ospitando il Neapolis.