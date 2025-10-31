Bisceglie Rugby di scena a Scandicci per la prima trasferta stagionale di Serie A

Torna in campo il Bisceglie Rugby, impegnato domenica 2 novembre, ore 10:30, nella trasferta sul campo dello Scandicci Rugby per la seconda giornata di Serie A femminile, girone 3.

Al Centro Sportivo Vignone le pugliesi si presentano con una sana voglia di rivalsa dopo il ko casalingo all’esordio, “l’esordio in casa contro il Cus L’Aquila – dichiara Letizia Valente – ha evidenziato, nel primo tempo, la crescita che la nostra squadra sta avendo. Una difesa aggressiva e compatta, che è quello che stiamo cercando di allenare. Allo stesso tempo però serve ancora lavorare molto dal punto di vista della concentrazione e della lucidità che nel secondo tempo è venuta meno.”

Si va in terra toscana, senza l’infortunata Germinario, consapevoli di dover migliorare su alcuni aspetti e con l’insidia di un avversario tutto da scoprire. “Abbiamo lavorato sia sui nostri punti di forza – continua – ma anche per rivedere alcune fasi della gara in cui siamo andate in difficoltà. Sono gli aspetti sui quali dobbiamo investire maggior tempo per limare i difetti e ripartire per migliorare a livello di singoli e di squadra. Scandicci per noi è una novità – ricorda Valente – non le abbiamo mai affrontate, quindi partiamo con una incognita sul loro modo di giocare. Noi per dobbiamo rispettare l’avversario ma badare al nostro gioco, all’atteggiamento che metteremo in campo ed alla sana voglia di superare l’avversario.”

Vigilia della seconda giornata di campionato, lecito avere ancora delle aspettative stagionali per il percorso personale e di squadra: “a livello personale mi aspetto e spero in una stagione con meno ansie e più divertimento. Spero di riuscire a godermi di più l’essenza di questo sport. A livello di squadra, invece, mi aspetto una bella stagione, intensa e impegnativa. Abbiamo lavorato tanto quest’estate e stiamo continuando a lavorare tanto e in modo mirato, sia per portare a casa qualche soddisfazione nel corso del campionato, ma anche per consentire alle new entry di inserirsi nel miglior modo possibile all’interno della squadra. Sarà sicuramente una stagione in crescendo, una stagione di cambiamenti e novità. A tal proposito ci tenevo a fare il mio più grande in bocca al lupo alle più piccole della squadra e finalmente con noi in campo: Helsa, Debora, Giorgia, Anita e Federica.” (Credit foto: Romanelli)