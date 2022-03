Bisceglie Rugby chiude il campionato di Serie A, al “Ventura” arriva Torre del Greco

Ultimo impegno di un fantastico primo anno in Serie A per le ragazze del Bisceglie Rugby che, oggi pomeriggio alle ore 15, ospitano al “Ventura” le campane di Torre del Greco nell’ultima giornata del massimo torneo nazionale.

Una gara importante per il gruppo del tecnico Sean Hedley, un vero e proprio spareggio per la piazza d’onore del girone 4, dominato dalle romane della Capitolina, ma che ha visto le biscegliesi grandi protagoniste. Alla prima storica partecipazione, infatti, capitan Giangregorio e compagne hanno dimostrato di poter dire la loro contro qualunque avversario, lottando su tutti i palloni e su tutti i campi e conquistando ben quattro vittorie in sette gare. Le brillanti prestazioni offerte hanno dato modo alle Bees di poter addirittura ambire alla fase finale della manifestazione e di potersi giocare la seconda posizione in graduatoria. Purtroppo, a causa del format del torneo che premia soltanto la migliore di tutte le seconde classificate dei quattro gironi, il sodalizio del presidente Pedone pur aggiudicandosi il match odierno contro Torre del Greco e conquistando la piazza d’onore non riuscirebbe tuttavia a rientrare in gioco come migliore seconda su base nazionale. Al di là di questo aspetto, però, l’obiettivo in casa biscegliese è di incamerare un’altra vittoria per chiudere al meglio il campionato e issarsi alle spalle dell’imprendibile formazione romana, oggettivamente superiore a tutte le avversarie al punto tale da non concedere nemmeno una meta in tutte le partite disputate e soli tre punti alle concittadine dell’All Reds Roma. Insomma concludere davanti a tutte le altre rivali metterebbe ulteriormente in risalto il grande lavoro svolto da tutta la società che, con grandi sforzi, ha saputo portare con orgoglio e soddisfazione la bandiera del rugby cittadino e regionale in giro per l’Italia. Tutto l’ambiente auspica di poter replicare la vittoria ottenuta per 5-10 nella gara d’andata disputatasi in terra campana confidando anche sulla spinta di un pubblico caloroso, decisivo per spingere le ragazze al raggiungimento di questo grande obiettivo. (FOTO: UFFICIO STAMPA BISCEGLIE RUGBY)