Bisceglie Rugby, buoni riscontri nei test match di Torre del Greco

Porre solide basi in vista del prossimo campionato di serie A. E’ questo l’obiettivo del Bisceglie Rugby che lo scorso 27 giugno ha disputato un triangolare a Torre del Greco contro le padrone di casa dell’Amatori Rugby ed il Frascati Femminile.

Nel primo test match, le biscegliesi hanno superato per 10-5 l’Amatori Rugby mentre, il secondo incontro, è stato vinto per 5-0 dalla Frascati Rugby con le gialloblù che hanno disputato una gara caparbia, ma non è riuscita a fermare le avversarie dal segnare una meta che le ha portate ad aggiudicarsi la contesa.

Le Bees hanno ripreso gli allenamenti nella giornata di martedì 29 giugno sul sintetico del “Di Liddo” con tanta voglia di migliorarsi ed al contempo consapevoli che, il duro lavoro fatto sino a qui, è un punto di partenza.

Foto: Ufficio Stampa Bisceglie Rugby.