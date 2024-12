Bisceglie Rugby bene a metà, l’Amatori Catania vince in Puglia

Seconda sconfitta interna stagionale per il Bisceglie Rugby che al campo comunale “D’Onghia” di Castellaneta Marina, domenica scorsa, ha subito un 3-21 dall’Amatori Catania nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A femminile, girone 3.

Coach Gramajo arriva alla gara in terra tarantina con alcune defezioni a referto che ne hanno limitato la gestione nei reparti di mischia e prima linea. Equilibrio nelle prime battute di gioco contraddistinte da numerose interruzioni. Bisceglie che perde Generoso con il Catania che invece, sorniona, sfrutta nel migliore dei modi tre incertezze pugliesi allungando il parziale in modo importante. Rita Gabrieli su calcio di punizione prova a rimettere in carreggiata le sue per un parziale di 3-21 in favore delle siciliane all’intervallo. Nella ripresa il Bisceglie Rugby trova le giuste misure, ma manca lo spunto per recuperare lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco. Amatori Catania che gestisce bene il parziale portando in porto la partita con la vittoria finale. In casa Bisceglie Rugby si registra un nuovo stop in un periodo dove il fattore assenze per infortuni e la situazione legata alla assenza di un campo per le gare casalinghe stanno diventando elementi determinanti. In un momento di difficoltà il “fattore casa” diventa troppo importante e giocare a centinaia di chilometri di certo non aiuta una squadra che nel momento di crescita non può avvalersi del calore del tifo. Fattori di cui la compagine presieduta da Antonio Pedone farà tesoro per cercare di reagire e migliorare la propria posizione in classifica a partire dal nuovo anno.