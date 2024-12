Bisceglie Rugby attende l’Amatori Catania per l’ultimo impegno del 2024

Secondo appuntamento casalingo per il Bisceglie Rugby che domenica 15 dicembre, ore 10.30, al campo comunale “D’Onghia” di Castellaneta Marina ospita l’Amatori Catania per il quarto turno di Serie A femminile, girone 3.

Secondo avversario catanese nel giro di una settimana per le pugliesi che questa volta vogliono un finale diverso, “Dalla scorsa partita sicuramente – esordisce Rita Gabrieli – si evince la nostra incisività sulle ruck che stiamo allenando con i coach Gramajo e Cannillo. Ci siamo imposte sulle avversarie conservando il possesso in ogni punto di incontro. Altro aspetto positivo è stata la nostra mischia: chiusa, solida ed avanzante. Importante è anche il lavoro che stiamo facendo con la preparatrice atletica Pedone che ci ha permesso di arrivare a fine partita senza affanno. Da migliorare sicuramente la mentalità. L’infortunio di un caposaldo della mischia come Angelica Passaquindici e le due mete subite in rapida successione sono state un colpo che purtroppo non siamo riuscite ad assorbire. Dobbiamo lavorare molto sulla gestione dello stress in partita”.

Per la prima volta in stagione ci saranno due impegni ravvicinati, una situazione che il primo centro del Bisceglie Rugby non disprezza, “Giocare due incontri consecutivi e ravvicinati non è uno svantaggio per noi, anzi ci permette di mantenere il focus e aumenta la voglia di fare meglio rispetto agli incontri precedenti. Ci stiamo preparando lavorando anche e soprattutto skills individuali e di reparto. L’Amatori Catania arriverà sicuramente con la voglia di vincere, noi ne avremo di più. Il nostro obiettivo – dichiara la rugbista di Putignano – oltre a portare la vittoria a casa, sarà quello di imporre il nostro gioco senza adattarci alle avversarie e restare concentrate. Insomma, dare quella spinta in più che ci è mancata nella scorsa trasferta”.

Un infortunio nel finale di prima frazione l’ha messa momentaneamente fuori causa, ma la Gabrieli è pronta a dare il suo contributo. “Sino ad ora è stato un periodo emozionante perché l’ultima stagione e mezza l’ho giocata in Spagna con la squadra delle Cocodrilas e tornare tra le fila del Bisceglie, con la mia famiglia, non ha davvero prezzo. Questo mi sprona ancora di più a dare il massimo in allenamento e ovviamente anche in partita. Mi erano mancate molto le compagne. Per il campionato che ancora ci resta da affrontare – conclude Rita Gabrieli – mi aspetto sicuramente una maggiore determinazione e fame di vittoria da parte di tutte e mi auguro che le neofite che si sono unite al gruppo quest’anno possano contribuire con la loro voglia di imparare e di dare il massimo per la squadra”. (foto: Giuseppe Maugeri/I Briganti)