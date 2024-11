Bisceglie Rugby: arrivano i progressi ma non i punti contro i Lupi Frascati

Sconfitta interna all’esordio casalingo per il Bisceglie Rugby superato dai Lupi Frascati al campo comunale di Locorotondo in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A femminile, girone 3, andata in scena domenica 17 novembre.

Parte bene la squadra guidata da coach Gramajo che tiene il campo al cospetto di un avversario di valore per i primi venti minuti di gioco. Buona la difesa per lunghi tratti prima di cedere alle iniziative avversari con i piloni che per forza fisica e tecnica hanno dato gli strappi decisivi portando i Lupi al riposo avanti 0-29. Nella ripresa il tema tattico non cambia con le “bees” che provano a macinare gioco mostrando miglioramenti rispetto all’esordio in quel de L’Aquila. Meta del Bisceglie Rugby che giunge a firma Lucy D’Addato a coronamento di un percorso lungo e faticoso che la sta vedendo tornare in campo come protagonista dopo un grave infortunio ad un ginocchio. Finale che vede i Lupi Frascati imporsi 5-60 e per la compagine del presidente Pedone una ulteriore dose di dati da analizzare per provare a portare a casa i primi punti stagionali nel prossimo impegno in casa del Rugby I Briganti l’8 dicembre.

Sconfitta all’esordio per la compagine Under 16 maschile che domenica scorsa, in quel di Foggia, ha ceduto l’onore delle armi all’Appia Rugby Puglia. Compagine giovanile che tornerà in campo l’8 dicembre per affrontare la Polisportiva Trepuzzi. (Foto: Giorgia Esposito)