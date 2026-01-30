Bisceglie Rugby alla volta de L’Aquila, Muggeo: “Portare la domenica il lavoro svolto in settimana”

Comincia il girone di ritorno per il campionato di Serie A Femminile, girone 3, con il Bisceglie Rugby impegnato sul campo del CUS L’Aquila domenica 1 febbraio alle ore 14:30.

Al Centro Sportivo Centi Colella non sarà un match facile per il club presieduto da Antonio Pedone, reduce dalla sconfitta interna maturata nel primo impegno del 2026 contro l’Unione Rugbistica Anconitana. “Nell’ultima gara disputata ho visto dalla tribuna una squadra presente per tutto l’arco della gara – esordisce Rossella Muggeo – provando più volte a rientrare in partita dopo essere passata in vantaggio. In tutta onestà non ho visto di fronte una squadra superiore a noi, ma che ha avuto il merito di vincere la partita”.

Bisceglie che ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di crescita visto sul campo, “I progressi ci sono ed è frutto del lavoro costante che facciamo nel corso delle settimane – continua Muggeo – senza risparmiarci. Bisogna comunque tenere conto che ci sono stati tanti nuovi innesti e tra questi molte sono giovani talenti che hanno bisogno di fare esperienza e giocare partite per crescere pian piano sia a livello personale che di affiatamento con la squadra”.

Domenica si va in casa del CUS L’Aquila seconda forza del girone 3, alle spalle della capolista Scandicci, e che nel match d’andata si impose al “Ventura” lo scorso 19 ottobre. “Lo spirito di squadra deve essere sempre positivo – ricorda la rugbista biscegliese – con l’intento di provare a fare sempre meglio sfruttando al massimo le risorse che abbiamo. Dobbiamo portare alla domenica il lavoro settimanale provato e riprovato. Il consolidamento dei concetti, la costanza nell’applicarli durante gli allenamenti alla fine daranno i loro frutti e far si che la squadra cresca a livello di gioco e personalità”. (credit foto: Rino Romanelli)