Bisceglie Rugby: al Ventura arriva la capolista Montegranaro, vigilia dedicata al settore giovanile

Il rugby femminile protagonista allo stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie con le Bees che domenica 20 novembre affronteranno le Spartan Queens Montegranaro alle ore 14:30.

Secondo match casalingo per le gialloblù in un campionato che si sta dimostrando complicato e ricco di insidie, anche a causa di qualche assenza ed infortunio di troppo tra le pugliesi. Nonostante ciò, le ragazze guidate da coach Hedley proveranno a mettere in difficoltà l’attuale capolista del girone 3, anche grazie alla spinta del pubblico amico, pronto a sostenere la formazione di casa. Si tratterà di un classico testa-coda, Bees infatti, dopo la sconfitta di Campi Bisenzio e la contemporanea vittoria del Ragusa contro l’All Reds Roma, sono scivolate all’ultimo posto in classifica, superate proprio dalla squadra siciliana.

Quel che è certo in casa Bisceglie Rugby, è la soddisfazione di aver reso questo sport una costante all’interno delle domeniche sportive in città. Oltre alla squadra femminile infatti, domenica scenderà in campo il settore giovanile per prendere parte ad un raggruppamento regionale, organizzato sul prato del Ventura a partire dalle ore 10:00. Ragazzi e ragazze di tutte le età, pronti a misurarsi con altre squadre pugliesi. Una giornata di sport che coinvolgerà centinaia di appassionati, tanti giovani biscegliesi che, dopo essere scesi in campo, resteranno sugli spalti a sostenere le loro beniamine.