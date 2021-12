Bisceglie Rugby a Roma per difendere il terzo posto in classifica

Tutto pronto in casa Bisceglie Rugby per la quarta gara stagionale, prevista per domenica 12 dicembre ore 14.30, quando le ragazze guidate da coach Hedley saranno impegnate sul campo dell’All Reds Roma.

A distanza di due settimane, ecco il ritorno del match andato in scena a Bisceglie. Sulla carta sarà sicuramente la sfida più equilibrata per le gialloblù, che già nell’incontro di andata hanno dovuto far fronte ad una squadra ben organizzata ed aggressiva, fattori ai quali si aggiungerà la voglia di rivalsa dopo la sconfitta subita a Bisceglie.

Alle ragazze pugliesi non dovranno mancare concentrazione e freddezza per sfruttare le buone occasioni che verranno costruite nel corso degli 80 minuti di gioco e per consolidare la terza piazza del girone proprio ai danni della compagine capitolina, quarta in classifica a due punti di distanza.

La partita si disputerà presso lo stabilimento LOA Acrobax a Roma.